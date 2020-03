Lupi spaziali e un nuovo look di Lando nei concept di Star Wars L'Ascesa di Skywalker

Dopo aver visto Daisy Ridley e J.J. Abrams negli scatti finali di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, torniamo a concentrarci sulle possibili versioni alternative del film grazie ai nuovi concept pubblicati nell'artbook di Episodio IX.

Le immagini, che potete trovare in calce alla notizia (via Movieweb), offrono infatti un nuovo sguardo al look del Lando Calrissian di Billy Dee Williams, tornato nei panni del personaggio per la sua ultima avventura nella saga principale di Guerre Stellari. Sul fronte delle idee scartate, invece, troviamo un suggestivo concept di uno dei lupi spaziali che Abrams e Chris Terrio volvevano inserire originariamente nel film.

"Volevo ottenere la silhouette di un cappello da cowboy rovesciato" spiega il visual artist Glyn Dillon sull'aspetto di Lando. "Da lontano, quando il cappello si alza, sembrava un profilo da Western."

A proposito di Episodio IX, il film è stato di recente protagonista di un nuovo esilarante episodio degli honest trailer dedicato a Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Per quanto riguarda l'arrivo della pellicola in home video, vi ricordiamo che la versione digitale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è già disponibile negli Stati Uniti, mentre restiamo in attesa di notizie sulla data di uscita italiana. Nel frattempo, per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione de L'Ascesa di Skywalker.