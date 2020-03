Lullaby: ecco il nuovo horror di John R. Leonetti, regista di Annabelle

Ramon Rodriguez e l'ex stella di Game of Thrones Oona Chaplin saranno i protagonisti del prossimo film horror Lullaby, diretto dal regista di Annabelle John R. Leonetti per la Alcon Entertainment.

Scritto da Alex Greenfield e Ben Powell, Lullaby è un film radicato nel folklore e segue una neo-mamma che scopre una ninna nanna contenuta in un libro antico e presto inizia a considerare la canzone come una benedizione. Ma il suo mondo si trasforma in un incubo quando la ninna nanna genera l'antico demone Lilith, termine che fa parte della frase ebraica "Lilith-Abi" che si traduce in "Lilith, genera".

Il casting di Rodriguez è stato annunciato dai co-fondatori di Alcon Entertainment e dai CEO Broderick Johnson e Andrew Kosove, che fungeranno anche da produttori insieme a Envision Media Arts Lee Nelson e David Tish. Carl Rogers e Scott Parish di Alcon sono produttori esecutivi insieme a Markus Goerg della Heroes and Villains, Mikhail Nayfeld e Dick Hillenbrand, Jeff Bowler di B3 Media, John Lewis e Bret Saxon e Mark Holder di Wonder Street. Alcon sta finanziando completamente il film che inizierà le riprese a Toronto alla fine di questo mese.

Rodriguez è apparso in The Affair di Showtime e apparirà prossimamente in The One and Only Ivan con Sam Rockwell e Angelina Jolie per la Walt Disney Pictures, ed è stato recentemente scelto per il reboot dei Goonies della Fox. La Chaplin avrà un ruolo in Avatar 2 di James Cameron.