Luke Mitchell entra nel cast di Without Remorse, nuovo film di Stefano Sollima

Si erano un po' perse le tracce di Without Remorse, nuovo film di Stefano Sollima scritto da Taylor Sheridan e basato su un romanzo di Tom Clancy, ma finalmente arrivano buone nuove per la produzione.

Deadline riporta infatti che la star di Agents of S.H.I.E.L.D. Luke Mitchell è stata scelta per un ruolo secondario nel film Paramount Pictures: l'attore raggiunge nel cast Michael B. Jordan, che invece interpreterà il personaggio principale John Clark.

Mitchell interpreterà Rowdy, un membro del team riunito da John Clark. L'attore ha interpretato Lincoln Campbell in S.H.I.E.L.D. dal 2015 al 2016, ma è apparso anche nella serie TV Blindspot, The Code e H2O: Just Add Water.

Clark è un ex Navy Seal che diventa un operativo della CIA. Inizialmente nato come personaggio secondario, spalla del più famoso Jack Ryan, nel romanzo Without Remorse diventa protagonista principale e le sue origini vengono rivelate. Clark è apparso in oltre 17 romanzi firmati da Clancy.

La sceneggiatura del film come detto porterà la firma di Sheridan (I segreti di Wind River, Sicario, Hell or High Water, Soldado) che tornerà così a far coppia con il nostro Sollima dopo la collaborazione per il recente Soldado. Ricordiamo che il film dovrebbe essere l'inizio di una nuova saga, dato che Jordan è stato scritturato anche per un sequel, che sarà tratto dal romanzo Rainbow Six.

I produttori di entrambe le pellicole saranno Akiva Goldsman (Transformers), Josh Appelbaum e Andre Nemec.