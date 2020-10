Luke Evans: 'Sono gay, ma questo non ha mai influito sulla mia carriera'

Luke Evans che stasera vedremo in tv con Dracula Untold, non ha mai negato la propria omosessualità. A differenza di molti attori che spesso e volentieri hanno esternato parole ben poco lusinghiere per il mondo di Hollywood, l'interprete di Vlad ha dichiarato di non essere mai stato discriminato nel lavoro per i propri gusti sessuali.

Nel corso di un'intervista Luke Evans ha detto: "Sono gay, ma non mi è costato nessun ruolo. Non credo che adesso farei l’attore se prima avessi pensato che a causa della mia omosessualità e della mia vita personale non sarei stato preso in considerazione. Tutti sapevano che ero gay, e nella mia vita a Londra non ho mai cercato di nasconderlo".

Aggiungendo poi che in generale, la vita privata di nessun individuo dovrebbe influenzare la sfera professionale: "Non penso che il talento, il successo siano collegati alla tua vita privata, non vedo come questo potrebbe influenzare la tua carriera. Cerco di mantenere la mia vita pubblica e la mia vita privata separate, questo perché lo dice la parola stessa, è privata. Come attore devi tenere una sorta di enigma e di mistero. C’è una dignità da mantenere privata e poi sto cercando di proteggere le persone che fanno parte della mia vita".

A ben guardare la sua incredibile carriera, che gli ha permesso di prendere parte a film di grande successo come La Bella e la Bestia o la trilogia de Lo Hobbit, l'attore non ha risentito di alcuna discriminazione. Speriamo che non sia un caso isolato.