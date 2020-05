Luke Evans si scopre cantante, è online il suo album di debutto 'At Last'

Che avesse delle doti canore, l'avevamo capito sentendolo cantare nel live-action "La Bella e la Bestia", remake dell'omonimo film d'animazione del 1991. Ma che Luke Evans potesse buttarsi in questa esperienza a capofitto promuovendo addirittura un intero album è piuttosto sorprendente.

L'album di debutto è stato presentato sul profilo social di Luke Evans e si intitola "At Last", un album composto da 12 tracce ("Love is a Battlefield", "The First Time Ever I Saw Your Face", "If I Could Turn Back Time", "Changing", "With or Without You", "I'm Kissing You", "Show Me Heaven", "At Last", "Always Remember Us This Way", "Say You Love Me", "Faith's Song" e "Bring Him Home") e di cui è stato stabilito un tour che partirà a gennaio 2021.

Insomma, Coronavirus permettendo, sembra che la carriera da cantante, per Luke Evans, stia prendendo il volo. Nel mondo dello spettacolo c'è stato un caso all'opposto molto emblematico che ha lasciato il segno: Jared Leto, partito come leader dei "30 Seconds To Mars", ha poi scoperto la sua dote da attore, e si è "convertito" al cinema.

L'attore gallese sta passando la quarantena in casa, anche se dando un'occhiata ai suoi scatti qualcuno potrebbe pensare che si trovi piuttosto in una stupenda meta turistica. Fanno invidia gli orizzonti sull'oceano, e Luke sta approfittando delle bellezze offerte da quel luogo per creare anche delle opere d'arte fai da te con le conchiglie raccolte sulla spiaggia. Un isolamento niente male!

