Luke Evans sarà il prossimo James Bond? L'attore risponde ai sempre più insistenti rumour

Se qualche tempo fa Luke Evans si era reso disponibile per interpretare il principale villain nel prossimo film di James Bond ora, l'attore alza la posta in gioco parlando addirittura della possibilità di interpretare lui stesso il prossimo Agente 007 dopo il definitivo addio di Daniel Craig.

In una recente intervista su Saturday Kitchen della BBC, Evans ha deciso di commentare proprio quanto sta accadendo al famoso personaggio nato dalla penna di Ian Fleming e senza sbilanciarsi troppo ha detto che sarebbe sicuramente bello interpretare un ruolo tanto ambito ma ammettendo comunque di non sapere nulla in merito, lasciando comunque la porta aperta a questa eventualità.

"Il nuovo James Bond? Chi lo sa. Nessuno sa. Voglio dire, sarebbe bello, no? Ora però non portiamoci sfiga".

Bisogna ammettere che nel corso degli ultimi mesi sono stati davvero tantissimi gli attori accostati a questo ruolo. Alcuni sembrano protendere addirittura per una riscrittura totale del personaggio, che prevede di fatto una svolta tutta al femminile, altri invece, sembrano pronti ad un Agente 007 di colore come Idris Elba. In tutto questo gran parlare, una sola cosa è certa, bisognerà pazientare ancora un bel po' prima di vedere all'opera il nuovo James Bond.

Voi chi vorreste in questa parte? Diteci come sempre la vostra nell'apposita sezione dedicata ai commenti.