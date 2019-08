Luke Evans diventa il Namor perfetto per il Marvel Cinematic Universe in una fan-art

Secondo alcuni recenti rumor riguardanti il futuro del Marvel Cinematic Universe, è possibile che Namor sarà il villain di Black Panther 2, o per lo meno comparirà nel corso della prossima pellicola diretta da Ryan Coogler.

Il noto artista del web Mizuri come al solito ha colto al volo l'occasione realizzando una splendida fan art che immagina la star Luke Evans nei panni del Re di Atlantide: la trovate in calce all'articolo.

"Bosslogic ha creato un fantastico poster per Black Panther 2, cavalcando i rumor secondo i quali Namor si unirà al MCU in futuro. Volevo approfittare per realizzare una fan-art di Namor! Penso davvero che Luke Evans sia perfetto per la versione live-action di Namor, spero che vi piaccia".

Se siete curiosi, vi rimandiamo al poster di Black Panther 2 ideato da Bosslogic cui ha accennato Mizuri nella didascalia di accompagnamento al suo post.

Il regista Ryan Coogler sta attualmente scrivendo la sceneggiatura del sequel di Black Panther, che vedrà il ritorno di Chadwick Boseman nei panni del re del Wakanda. Il titolo del film potrebbe essere annunciato ufficialmente al D23 Expo della prossima settimana, quindi rimanete sintonizzati per ogni eventuale aggiornamento.

Cosa ne pensate della possibilità di vedere Luke Evans nei panni di Namor? La fan-art vi ha convinto? Ma soprattutto, credete davvero che alla fine Namor comparirà in Black Panther 2? Diteci la vostra nella sezione dei commenti.