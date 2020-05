Luke Evans diventa Namor nell'MCU in questo fan poster di Black Panther 2

I fan sono in attesa dell'esordio di Namor nell'Universo Cinematografico Marvel da parecchio tempo, ecco perché oggi arriva un suggestivo fan poster dedicato proprio al personaggio a fumetti raffigurato con il corpo e il volto di Luke Evans in un ipotetico fan casting per il suo arrivo al cinema, magari in Black Panther 2.

Secondo alcuni recenti rumor, sembrava che il Re di Atlantide avrebbe dovuto fare la sua comparsa nel Marvel Cinematic Universe in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, tuttavia un altro film candidato per il suo esordio sul grande schermo potrebbe essere anche Black Panther 2, sequel del film campione di incassi che sarà nuovamente sceneggiato e diretto da Ryan Coogler. La domanda però è un'altra: chi interpreterà Namor? I fan non ci hanno pensato su due volte e l'artista visivo Zerologhy ha ricostruito un immaginario poster per Black Panther 2 con Luke Evans nel ruolo del Re di Atlantide.

Nel poster Evans ha più o meno il look esibito nel remake in live-action de La bella e la bestia e dobbiamo dire che la somiglianza con la controparte cartacea è evidente. L'attore gallese non è mai apparso in un film dei Marvel Studios e questo ruolo calzerebbe a pennello per un suo probabile ingresso nel franchise cinematografico.

Recentemente, gli autori di Avengers: Endgame avevano confermato un easter egg dedicato proprio a Namor: rispondendo ad una domanda specifica a proposito del celebre "terremoto sottomarino" menzionato in una delle prime scene del film, i due sceneggiatori hanno scritto, "A volte pianti dei semi, e a volte quei semi crescono..."

La frase sembra anche fare riferimento alle numerose voci di corridoio che vorrebbero Namor debuttare in Black Panther 2. Non a caso l'easter-egg arriva da Okoye, braccio destro di T'Challa, che parla di un maremoto nei pressi del Wakanda.