Luke Evans: ecco l'incredibile workout routine della star di Dracula Untold

Luke Evans ha vestito i panni di Vlad in Dracula Untold ma, diventare il celebre impalatore non è stato di certo semplice per l'attore che ha dovuto allenarsi duramente e seguire un'alimentazione estremamente rigida.

In particolare, per Dracula Untold, Evans ha dovuto ingerire quotidianamente 5mila calorie per poter sostenere i suoi lunghi workout. Il suo regime alimentare prevedeva per lo più carni magre e verdure a foglia verde, frullati proteici e ovviamente zero alcolici e zuccheri. Nel corso delle sue interviste, l'attore ha sottolineato più volte come seguire questa dieta abbia messo a dura prova la sua psiche, costringendolo spesso e volentieri a rinunciare anche alle uscite con i suoi amici per evitare di cadere in tentazione.

Pe quanto riguarda l'attività fisica invece, Evans ha rivelato di essersi allenato 7 giorni su 7 e questo gli ha creato molti meno problemi rispetto al rigido regime alimentare di cui abbiamo parlato poc'anzi. Il suo allenamento, svolto in contemporanea con quello del suo stunt-man, era fatto ovviamente di circuiti, comprendenti una serie di esercizi da eseguire in rapida sequenza, l'uno dopo l'altro, con brevissime pause.

Vista la buona prova di Luke Evans in questa pellicola, sono ancora in tanti a sperare in un sequel di Dracula Untold ma, a quanto pare, non ci sono progetti in merito.