Luisa Ranieri non rimpiange i suoi esordi: 'Direi ancora Antò fa caldo'

Questa sera va in onda su Rai Movie Maldamore, film del 2014 diretto da Angelo Longoni, con Luca Zingaretti, Ambra Angiolini, Alessio Boni e Luisa Ranieri. Proprio quest'ultima è diventata nota al grande pubblico per un simpatico spot di un famoso tè freddo che è stato il tormentone di un'estate intera.

Per un attore la gavetta è molto importante e la Ranieri ne ha fatta sicuramente tanta ma, non rimpiange assolutamente nulla di questa carriera, tanto meno questo spot che le ha permesso di approdare a produzioni cinematografiche ben più importanti.

"Devo moltissimo a quello spot, così come al regista Alessandro D’Alatri e al nostro incontro. Noi due siamo stati una coppia che ha funzionato moltissimo, e non solo in Europa: perfino in Papuasia si diceva Anto’ fa caldo".

Nonostante tutto l'attrice non rinnega le sue origini, quella pubblicità che ha segnato l'estate degli italiani è ormai entrata nell'immaginario collettivo e, quella frase ormai famosissima viene citata spesso per indicare un caldo particolarmente forte:

"Lo rifarei cento volte! Credo che sia stata una grande chance per far emergere il mio lato ironico".

Luisa Ranieri è una delle attrici italiani migliori degli ultimi anni e per lei si sprecano i paragoni con Sophia Loren. Oggi è moglie di Luca Zingaretti e ne ha fatta sicuramente di strada da quel simpatico spot. Per ulteriori approfondimenti sul film in onda stasera, date un'occhiata alla nostra recensione di Maldamore.