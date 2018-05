Luis si diverte nel nuovo spot di Ant-Man and The Wasp

Manca ormai poco all'uscita nelle sale di Ant-Man and The Wasp, il prossimo prodotto dei Marvel Studios. Nel nuovo spot TV possiamo osservare una simpatica scenetta tra Luis e Wasp. Durante un inseguimento quest'ultima scaraventa un distributore di caramelle di Hello Kitty gigante contro i loro inseguitori.

Ill risultato è esilarante ed il personaggio interpretato da Michael Pena sembra sia entusiasta.

Luis e il suo gruppetto sono risultati tra i personaggi più frizzanti del primo film. Vederli ricoprire i panni di veri aiutanti dei supereroi potrebbe risultare molto interessante

Il focus della pellicola sarà però, come da previsioni, sul rapporto tra Ant-Man e The Wasp, come riferito dal regista Peyton Reed a ComicBook.com: " Il film si concentrerà assolutamente sulla relazione tra Scott Lang e Hope van Dyne, e su come Hope diventerà Wasp. Anche se inizialmente i personaggi saranno molto distanti tra loro."

Continua Reed: "Il film mostrerà come loro due possono lavorare insieme come eroi, ma anche come persone. Penso che la domanda in particolare per Hope sia: ho bisogno di un compagno nella mia vita? Questa è stata un premessa molto divertente da cui partire".

Al momento possiamo ancora trovare nelle sale Avengers: Infinity War, che sarà seguito da Ant-Man and The Wasp il 14 agosto, e poi nel 2019: Capitan Marvel il 6 marzo, il quarto film degli Avengers il 24 aprile e il seguito di Spiderman: Homecoming il 5 luglio.