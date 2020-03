Luis di Ant-Man aggiorna Scott sull'emergenza Coronavirus e le sue conseguenze

Tutti ricordiamo quella scena di Ant-Man in cui Luis racconta a Scott cosa è successo durante la detenzione di quest'ultimo, vero? Beh, pensate se il povero Scott si fosse ritrovato a dover sentire le ultime news ai tempi del Coronavirus...

Il periodo in cui viviamo al momento non è certamente dei più semplici, e in casi come questi un po' di ironia (non offensiva) non può che far bene, se riesce a donarci un sorriso.

Per questo in calce alla notizia troverete la simpatica gif che da qualche giorno circola su reddit, con protagonisti i personaggi del film del 2015 targato Marvel Cinematic Universe, Ant-Man.

Il Luis di Michael Peña e lo Scott di Paul Rudd sono in macchina, dopo che il primo è andato a prendere il secondo all'uscita dal carcere.



Nel tentativo di fare conversazione e scoprire come se la sia passata l'amico durante la sua detenzione, Scott chiede a Luis di aggiornarlo sui recenti avvenimenti. Il dialogo, nel film, non è esattamente dei più piacevoli, poiché scopriamo che la ragazza di Luis lo ha lasciato, la madre è morta, e il padre è stato deportato. Ma, hey, ora ha un furgoncino!



Ecco, più o meno su questa linea si aggirerebbe il discorso ai tempi del Coronavirus, se questo fosse incentrato sulle ultime uscite Disney/Marvel...



Scott: "Hey, che mi dici di Black Widow?".



Luis: "Oh, è stato rimandato".



Scott: "Oh...".



Luis: "E la produzione delle serie Marvel di Disney+ è stata interrotta".



Luis: "Come anche quella di Shang-Chi".



Luis "Ma hey, Agents of S.H.I.E.L.D. sta per tornare!".



Scott: "Bene".



Ricordiamo, come ha detto anche il caro Luis, che a causa del diffondersi della pandemia sono state adottate severe misure precauzionali che hanno avuto pesanti conseguenze sul normale andamento di produzioni e distribuzioni cinomatografiche e televisive: per quanto riguarda Disney e Marvel, la data d'uscita di Black Widow è stata rimandata a data da destinarsi, e per ora è stata interrotta la produzione delle serie Marvel Studios e del film con protagonista Simu Liu, Shang-Chi. Però le riprese di Helstrom sono state ultimate, e i protagonisti di Agents of S.H.I.E.L.D. stanno effettivamente per tornare con la settima e ultima stagione.