Ludovica Bargellini, morta in un incidente l'attrice di The Young Pope

Lutto nel mondo del cinema per la tragica e improvvisa scomparsa dell'attrice Ludovica Bargellini, 35 anni, morta per le conseguenze di un incidente stradale nella notte a Roma, in zona Montagnola, nella periferia sud della Capitale. Bargellini aveva recitato in diversi film e serie tv nel corso della sua nutrita carriera.

Nativa di Pistoia, Ludovica Bargellini abitava a Roma da diversi anni, trasferitasi per studiare al Centro Sperimentale di Cinematografia. L'attrice questa notte viaggiava sulla sua Lancia Y quando all'incrocio tra via Colombo e via di Grotta Perfetta, così come riporta il Corriere della Sera, avrebbe sbattuto contro un muro.



Ancora incerta la dinamica dell'incidente, su cui indagano polizia locale e carabinieri. Dopo l'intervento dei vigili del fuoco, l'attrice è stata condotta d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio ma è morta poco dopo l'arrivo nella struttura.



Ludovica Bargellini era molto nota tra gli addetti del mondo dello spettacolo anche per la sua partecipazione ad una nota serie tv su Sky Atlantic di Paolo Sorrentino; Bargellini aveva recitato al fianco di Jude Law protagonista di The Young Pope. Formatasi al Centro Sperimentale, Bargellini aveva studiato con importanti nomi del settore, tra cui Michael Margotta e Doris Hicks. Dal 2009 in poi era comparsa in film quali Non c'è tempo per gli eroi di Mugnaini e Palato assoluto di Falaschi. Il suo volto era legato anche a diverse campagne pubblicitarie come quelle per Campari e Sky - NOW TV.



