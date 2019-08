Ludi Lin sarà Liu Kang nell'adattamento live-action di Mortal Kombat

L'attore cinese-canadese Ludi Lin è attualmente in trattative con la New Line Cinema per interpretare il ruolo di Liu Kang nel nuovo adattamento live-action di Mortal Kombat.

Lin arriva al ruolo dopo il perfetto riscaldamento, dato che recentemente si è dato al kung fu anche nella stagione 5 di Black Mirror, nell'episodio Striking Vipers. I fedelissimi di Everyeye.it conosceranno già l'identità di Liu Kang, ma lo ribadiamo per tutti gli altri: si tratta di uno dei sette personaggi originali introdotti nel primo gioco di Mortal Kombat, pubblicato nel 1992 da Midway.

La trama del nuovo reboot è ancora sconosciuta, ma sappiamo che il videogame è incentrato sulla storia di Liu Kang, un monaco Shaolin vagamente ispirato a Bruce Lee e noto per i suoi calci volanti, che cerca di salvare la Terra combattendo in un torneo mortale.

Il film, lo ricordiamo, sarà vietato ai minori e prodotto da James Wan. L'uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo è prevista per il 5 marzo 2021. Si tratta del terzo adattamento live-action della saga videoludica dopo il Mortal Kombat del 1995 diretto da Paul W.S. Anderson - regista che attualmente a lavoro su un adattamento di Monster Hunter - e Mortal Kombat: Annihilation del 1997.

