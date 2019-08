Lucy in the Sky, rivelata la data di uscita del nuovo film con Natalie Portman

Vi ricordiamo che prossimamente Natalie Portman tornerà in Thor: Love & Thunder , nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe previsto per novembre 2021.

Lucy in the Sky è il primo lungometraggio di Noah Hawley , autore delle acclamate serie tv Fargo e Legion. Nel cast anche Dan Stevens , protagonista della serie Marvel, che interpreterà il marito di Lucy.

La trama del progetto, intitolato originariamente Pale Blue Dot, è tratta dalla vera storia dell'astronauta Lisa Nowak , che nel 2007 fu arrestata per il tentato rapimento del capitano della USAF Colleen Shipman, per poi essere radiata dalla Marina tre anni dopo: il 10 novembre 2009 Lisa accettò un patteggiamento con i pubblici ministeri e si dichiarò colpevole.

Avevamo già visto il primo trailer ufficiale di Lucy in the Sky , ma a seguito della fusione Disney-Fox il film prodotto da Fox Searchlight era finito nel dimenticatoio.

