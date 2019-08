Lucy in the Sky: nuovo trailer per il film di Noah Hawley con Natalie Portman

Fox Searchlight ha diffuso in rete il primo full trailer di Lucy in the Sky, l'atteso debutto cinematografico di Noah Hawley (Legion, Fargo) che racconterà la storia dell'astronauta Lucy Cola, interpretata nel film da Natalie Portman.

Il film è tratto dalla storia vera di Lisa Nowake, un'astronauta che nel 2007 fu arrestata per il tentato rapimento del capitano della USAF Colleen Shipman, per poi essere radiata dalla Marina tre anni dopo. Il 10 novembre 2009 Lisa accettò un patteggiamento con i pubblici ministeri e si dichiarò ufficialmente colpevole.

La protagonista della pellicola sarà Lucy Cola (Natalie Portman), astronauta che dopo essere tornata da una lunga missione nello spazio intraprende una relazione extraconiugale con il suo collega Mark Goodwin (Jon Hamm). Provata psicologicamente dalla sua esperienza nello spazio, Lucy inizia a perdere contatto con la realtà e ad allontanarsi dalla sua famiglia. Il tradimento del suo amante con la cadetta Erin Eccles (Zazie Beetz) sarà la goccia che farà traboccare il vaso.

Lucy in the Sky debutterà nelle sale americane il prossimo 4 ottobre, mentre al momento non abbiamo notizie sull'uscita del film in Italia.

Insieme a Jojo Rabbit di Taika Waititi e A Hidden Life di Terrence Malik, il film di Hawley è uno dei potenziali protagonisti della prossima stagione degli award per quanto riguarda Fox Searchlight: il film debutterà al Toronto International Film Festival.

Di recente è stato confermato che Natalie Portman sarà Thor nel quarto capitolo diretto da Waititi.