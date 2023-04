Lucy, il misterioso casting fallito di Angelina Jolie: come andarono veramente le cose?

Nel 2014 nei cinema di tutto il mondo arrivava Lucy, pellicola diretta dal regista francese Luc Besson e con protagonista Scarlett Johansson. La lavorazione del film fu vittima di diversi problemi tra cui diverse voci girate riguardo la rinuncia di una protagonista già designata.

Moltissimi report avevano dato per assicurato l'ingaggio nel ruolo principale di Angelina Jolie. Sempre secondo indiscrezioni, l'attrice avrebbe abbandonato la produzione all'ultimo momento costringendo Besson a cercare una nuova interprete in grado di adempire al compito. Nonostante la questione sia stata riportata da diverse fonti ufficiali, il regista ha sempre negato dicendo di aver effettuato un processo di casting molto breve che l'ha portato poi a scegliere Scarlett Johansson.

Come era molto prevedibile vedendo le recensioni ottenute dal film, Lucy 2 non si farà e Luc Besson ha bacchettato il giornalismo internazionale proprio per questo motivo. Per il ruolo della protagonista, lo stesso regista, ha dichiarato di aver scelto Scarlett Johansson dopo aver parlato solo con un paio di attrici. La scelta è ricaduta su di lei per il modo in cui, secondo Besson, è risultata interessata non solo alla storia che veniva raccontata nel film ma anche a tutto ciò che c'era dietro, entrando nello spirito giusto per interpretare Lucy. Insomma, nonostante i giornali abbiano parlato di un casting fallito di Angelina Jolie, sembra che Besson abbia voluto fin da subito la Johansson come prima scelta.

Per scoprire qualcosa di più sul film vi consigliamo la nostra recensione di Lucy, pellicola di Luc Besson del 2014. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!