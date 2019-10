Lucy Liu e le altre: le attrici di Tarantino ne elogiano i ruoli femminili

Allo scorso festival di Cannes Quentin Tarantino era stato criticato per la parte, a detta di molti troppo limitata, assegnata a Margot Robbie in C'era una volta... a Hollywood. Nel documentario QT8: The First Eight, in uscita al cinema, molte attrici prendono invece le difese del regista.

L'opinione di molte attrici presenti nel documentario è che Quentin Tarantino sia "un alleato inestimabile" delle donne, avendo dato vita negli anni a personaggi femminili forti e carismatici come Jackie Brown. Jennifer Jason Leigh, per esempio, che ha interpretato la controversa Daisy Domergue in The Hateful Eight, cita proprio il personaggio portato sullo schermo da Pam Grier, definendola una donna "così incredibile, così imperfetta, così bella, così disperata eppure così inflessibile". Tarantino, conclude, "sa scrivere ruoli di donna come nessun altro."

Dello stesso avviso è anche Lucy Liu, star di Kill Bill. "Il fatto che ci siano sempre donne con ruoli forti non è necessariamente una trovata pubblicitaria" afferma. "Per lui, ovviamente, ha senso che le donne siano delle combattenti, delle leader. Per lui è normale."

Zoë Bell ha lavorato con Tarantino in Kill Bill, come controfigura di Uma Thurman. Da allora è stata coinvolta in ogni suo film, compreso C'era una volta a Hollywood (leggi qui la nostra recensione), in cui fa una breve apparizione. "Questo è il problema con i dialoghi di Quentin" afferma. "Alcuni uomini direbbero: Beh, le donne non parlano proprio così. Ed è simpatico, perché invece lo facciamo davvero. Alcune donne invece direbbero: Cos'è, una donna dentro? E sì, lui è una specie di donna dentro."

Tarantino ha recentemente annunciato che C'era una volta a Hollywood non sarà modificato per la Cina. Il documentario QT8: The First Eight, invece, dopo l'uscita in sala per un solo giorno, il 21 ottobre, sarà invece sulle piattaforme on demand dal 4 dicembre.