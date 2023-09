Lucy, quanto tempo ha impiegato Luc Besson per scrivere la sceneggiatura?

Luc Besson è uno di quei registi che, durante la sua carriera, oltre ad essere dietro la macchina da presa ci ha sempre tenuto a scrivere le pellicole per se stesso e per gli altri. Nel corso della sua carriera ha prodotto più di 150 film ma solo uno lo ha portato ad un maggiore impegno: Lucy.

Il film con protagonista Scarlett Johansson è stato sicuramente uno dei più impegnativi mai prodotti da Besson. Nonostante nel corso della sua carriera il regista abbia lavorato a tantissimi film ad alto budget, Lucy è stato uno dei più complessi sia dal punto di vista realizzativo che di scrittura. Durante una retrospettiva alla Festa del Cinema di Roma 2022, il regista ha raccontato l'enorme lavoro dietro la pellicola e di come ciò l'abbia stimolato ad inventare nuove soluzioni per spiegare cose di cui, ancora oggi, non si hanno spiegazioni scientifiche.

La conferma che Lucy 2 non si farà testimonia quanto, a volte, il successo non basti. Alle spalle del primo capitolo non c'era solo un enorme lavoro tecnico ma anche di scrittura. Besson ha infatti ammesso di aver impiegato ben 9 anni a scrivere la sceneggiatura del film, sviluppando anche i background di tantissimi personaggi. Diverse trame della pellicola non sono state neanche mostrate sul grande schermo ma risultarono necessarie agli attori per capire il passato e la formazione dei protagonisti.

