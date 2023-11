Lucy, quali film hanno ispirato Luc Besson nel girare la pellicola?

I registi vedono i propri film come delle creature da proteggere, il prodotto di tantissimi sforzi e un lavoro continuo. Questo modo di pensare ha coinvolto anche Luc Besson che ha sempre parlato in maniera molto entusiasta di Lucy, diverso dal modo in cui il film è stato accolto dalla critica.

Dopo che Luc Besson ha impiegato anni a scrivere la sceneggiatura di Lucy, era quasi scontato che il regista avesse un rapporto particolare con questo film. Come ogni film contemporaneo che si rispetti, anche questo è prodotto delle tantissime influenze cinematografiche e culturali di cui il regista francese è stato protagonista e a cui è stato esposto nel corso della sua vita. Ogni film può essere quasi definito come un figlio e, per Besson, Lucy è probabilmente e forse anche involontariamente, uno dei suoi figli preferiti.

Lo stesso regista una volta definì la pellicola come un collage di film differenti tra cui anche la sua creatura globalmente più apprezzata. Besson parlò di Lucy come la fusione di "un po' Léon, un po' Inception e un po' 2001: Odissea nello spazio". Le tre pellicole, infatti, furono le più grandi ispirazioni di Besson per la scrittura di Lucy nei lunghi nove anni di gestazione in scrittura. Nel film, infatti, sono presenti tantissime inquadrature-specchio delle pellicole precedentemente citate dal regista.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo al film, vi consigliamo la nostra recensione di Lucy. Cosa ne pensate? Raccontacelo nei commenti!