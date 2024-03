Lucky Red festeggia numeri da record al box office italiano: 'Un risultato straordinario'

Se attualmente il box office italiano è dominato da Dune: Parte 2, certamente Lucky Red ha saputo riempire le sale cinematografiche del Bel Paese per i primi tre mesi del 2024 grazie ad una serie consecutiva di grandi successi.

In questo primo quarto di anno, infatti, Lucky Red si colloca al primo posto nella classifica dei distributori nazionali con una quota di mercato del 17%, un incasso totale pari a 16 milioni di euro (15,9 milioni, per l'esattezza) e 2,3 milioni di presenze, dati che hanno permesso al distributore di diventare la prima società di distribuzione in Italia nei mesi di gennaio e febbraio, con una quota di mercato del 17%: non era mai accaduto prima per una società indipendente, come riferito dai dati Cinetel.

Questo successo è arrivato grazie a titoli come Perfect Days di Wim Wenders, che in Italia ha registrato addirittura il primo risultato al mondo in termini di spettatori, ma anche ovviamente Il Ragazzo e l’Airone di Hayao Miyazaki, terzo miglior risultato internazionale dopo Francia e Giappone, senza dimenticare che l’Italia è stato l’unico paese al mondo dove Past Lives ha debuttato al primo posto né il grande successo ottenuto dalla nuova distribuzione de Il cacciatore di Michael Cimino.

“Abbiamo percepito una mutazione positiva nel pubblico che va al cinema" ha dichiarato Andrea Occhipinti. "Un grande interesse per film speciali, fuori dall’ordinario, film che hanno un forte impatto emotivo e visivo, film con spessore, quei film che fanno i grandi autori. La nostra offerta di quest’anno è stata in perfetto stile Lucky Red, ovvero un mix di autori affermati come Loach, Kaurimaski, Allen e Miyazaki, scoperte meravigliose come Past Lives di Celine Son e La Sala Professori di İlker Çatak, bellissimi film documentari come Io, Noi e Gaber di Riccardo Milani, classici restaurati come Il Cacciatore di Michel Cimino. Il pubblico viene a vedere questi film speciali e sa di non restare deluso."

Tra le prossime uscite targate Lucky Red, segnaliamo May December (21 marzo) e il ritorno in sala di Scarface in 4K.