Luck: nuovo trailer ufficiale per il film animato di Apple TV+ in uscita ad agosto!

Luck è il nuovo film animato prodotto da John Lasseter, regista di Toy Story e in passato tra le figure di maggior spicco della Pixar ora passato in casa Skydance, e in queste ore Apple TV+ ha presentato il nuovo trailer ufficiale dell'attesissimo progetto.

La storia raccontata dal film è quella di Sam Greenfield, la persona più sfortunata del mondo che, quando si imbatte nella Terra della Fortuna, mai vista prima, parte alla ricerca di un po' di buona sorte da riportare a casa per il suo miglior amico. In quel posto, però, gli esseri umani non sono ammessi e a Sam non resta che un'unica possibilità per riuscire nella sua missione: collaborare con le creature magiche che vivono lì.

Luck è prodotto da Skydance Animation ed è doppiato, nella versione originale, da attori del calibro di Jane Fonda, Whoopi Goldberg, Eva Noblezada, Simon Pegg, Flula Borg, Colin O’Donoghue, John Ratzenberger e Adelynn Spoon. Il film è diretto da Peggy Holmes, da una sceneggiatura di Kiel Murray, con John Lasseter, David Ellison, Dana Goldberg e David Eisenmann che producono per Skydance Animation.

Luck uscirà il 5 agosto in esclusiva per tutti gli abbonati alla piattaforma Apple TV+. Vi ricordiamo che la collaborazione tra Apple TV e Skydance continuerà nel prossimo futuro, grazie ad un nuovo accordo che abbraccerà anche la produzione di opere live-action.