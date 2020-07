Luciana Littizzetto single dopo 20 anni: perché è finita con Davide Graziani?

Luciana Littizzetto è un quello che definiremmo un mix esplosivo di comicità, esuberanza ed irriverenza e raramente l'abbiamo vista senza parole a Che Tempo Che Fa o in altri film che l'hanno vista protagonista. L'attrice, ben nota per la riservatezza sulla sua vita privata, ha però annunciato poche ore fa la rottura con il compagno Davide Graziani.

Fin dal 1997, l'attrice e il musicista fermato del gruppo Africa Unite hanno condiviso più di 20 anni di vita e nonostante non siano mai convolati a nozze hanno adottato gli adesso adulti Vanessa e Jordan, rispettivamente di 25 e 22 anni.

Sulla loro rottura si sa ancora poco, essendo stata rivelata solo di recente. La Littizzetto ha semplicemente dichiarato:

"Tutti facciamo i conti con la disillusione e non riguarda solo gli uomini, ma anche gli amici. Pensavi di avere un rapporto di lealtà e scopri che non è così. Io pretendo il dissenso leale. Al momento sono confusa. Penso che potrei trovare delle sintonie con un’altra persona. Dopo i 50 anni cominci a mettere in conto che potrebbe succederti di non innamorarti più. E quindi impari a pensarti da sola. Se hai accanto una persona con cui hai condiviso molto e magari non c’è più passione ma c’è ancora la stima e la possibilità di un futuro di cose in comune, bisogna tener duro. Tutto finisce quando perdi la stima: se guardi quella persona e capisci che non è quella che pensavi, forse davvero non c’è più speranza".

Le sue parole appaiono quantomai disilluse, forse a causa di discussioni e litigi sfociati in un qualche tipo di frattura a quanto pare insanabile.