Lucia Bosé è morta di coronavirus: l'attrice aveva 89 anni

Abbiamo visto, nelle ultime settimane, come il coronavirus non abbia risparmiato le star del cinema: da Tom Hanks a Idris Elba, passando per la star di Game of Thrones Kristofer Hivju e altri ancora. Di pochi minuti fa, però, l'annuncio della prima grave perdita nel mondo dello spettacolo: all'età di 89 anni è morta Lucia Bosé.

L'annuncio è stato dato tramite Instagram dal figlio, il noto cantante Miguel Bosé, che ha scritto: "Cari amici... Vi informo che mia madre Lucia è appena morta. Ora è già nel migliore dei posti". L'attrice era stata ricoverata a Segovia per una polmonite, dopodiché il peggioramento delle sue condizioni e la morte.

Bosé è stata una figura di spicco del cinema italiano del dopoguerra, insieme a colleghe altrettanto celebri come Sophia Loren o Gina Lollobrigida: commessa in una nota pasticceria milanese, venne scoperta proprio sul posto di lavoro dal regista Luchino Visconti. Da lì in poi tante partecipazioni a lavori di registi di spicco, come Michelangelo Antonioni (Cronaca di un Amore), Luis Buñuel (Gli Amanti di Domani) e Federico Fellini (Fellini Satyricon). A lanciarla, dopo la vittoria a Miss Italia nel 1947, fu nel 1950 il film Non c'è Pace tra gli Ulivi, di Giuseppe De Santis.

Le ultime apparizioni sul grande schermo di Lucia Bosé risalgono al 2010 (One More Time, di Pablo Benedetti e Davide Sordella), al 2007 (I Viceré, di Roberto Faenza) e al 1999 (Harem Suare, di Ferzan Özpetek). I TV l'abbiamo invece vista per l'ultima volta nella terza stagione della fiction Capri, nel 2010.