Luce: primo trailer per il thriller psicologico con Naomi Watts e Octavia Spencer

Neon ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale di Luce, nuovo thriller psicologico che vedrà tra i protagonisti le due attrici premio Oscar Naomi Watts e Octavia Spencer. Potete trovare il trailer all'interno della notizia.

Un affermato atleta delle scuole superiori ed esperto oratore di nome Luce (Kelvin Harrison Jr.) è la perfetta rappresentazione del nuovo Sogno Americano, così come lo sono i suoi genitori, che lo hanno adottato dieci anni prima da un paese devastato dalla guerra. Quando l'insegnate di Luce fa una scioccante scoperta nel suo armadietto, la grande reputazione del ragazzo inizia a screpolarsi. Ma è veramente colpa sua, o è la sua insegnante a fare affidamento su pericolosi stereotipi?

Diretto da Julius Onah, che ha lavorato alla sceneggiatura insieme a J.C. Lee, Luce è prodotto da Onah, John Baker, e Andre Yang, con Rob Feng e Anber Wong in veste di produttori esecutivi tramite il banner Dream Factory Group.

Nel cast del film troveremo anche Tim Roth nei panni di Peter Edger, il rapper Astro nel ruolo di DeShaun Meeks, Andrea Bang come Stephanie Kim e Norbert Leo Butz come Dan Towson.

Luce è stato presentato alla scorsa edizione del Sundance Film Festival e debutterà nelle sale americane il 2 agosto distribuito da Neon. Al momento non abbiamo notizie sull'eventuale release italiana.

Naomi Watts è già stata confermata nel cast del primo spin-off di Game of Thrones, ovvero il presule conosciuto al momento come The Long Night, mentre Octavia Spencer tornerà nelle sale italiane il prossimo 22 agosto con il thriller Ma (qui il trailer di Ma)