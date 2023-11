Tutta la Luce che non Vediamo, per Shawn Levy l'antisemitismo è ancora attuale

Con la fiamma della guerra tra Israele e Palestina più viva che mai, il regista Shawn Levy ha detto come, la sua nuova serie Tutta la luce che non vediamo collegata al contesto della seconda guerra mondiale, in una situazione storica e sociale come questa diventi sempre più attuale.

All the Light We Cannot See era stata già presenta al TUDUM e la sua messa in onda in un periodo così complicato fa riflettere molto su ciò che viene realmente raccontato all'interno della storia. La serie racconta la doppia narrazione di Marie Laure LeBlanc che fu costretta a fuggire con suo padre dalla Francia occupata dai tedeschi allo scoppio della guerra mondiale, per evitare di essere vittima innocente delle violenze della guerra.

Nella situazione attuale che coinvolge Israele e Palestina, il regista ha detto come la tematica dell'odio verso gli ebrei sia ancora incredibilmente attuale. "Sebbene il libro e lo spettacolo non siano una storia sull'Olocausto, sono ambientati nella guerra che ha perpetrato l'Olocausto" ha detto l'autore. "Confesserò certamente come ebreo, canadese ora cittadino americano, che gli eventi degli ultimi giorni e gran parte del clima che si è creato in quei giorni mi hanno davvero straziato il cuore, perché è così chiaro che l’odio verso il popolo ebraico non era solo un momento nel tempo" ha concluso Levy.

Tra i protagonisti di All the Light We Cannot See ci sono anche Hugh Laurie e Mark Ruffalo. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!