Il Lucca Film Festival 2020 slitta a fine maggio per via del Coronavirus

L'edizione 2020 del Lucca Film Festival e Europa Cinema è stata ufficialmente rimandata per via delle difficoltà tecniche legate all'emergenza Coronavirus, che in questi giorni ha portato ad un calo del 70% degli incassi delle sale cinematografiche rispetto all'anno precedente.

La manifestazione, che inizialmente avrebbe dovuto svolgersi dal 18 al 26 aprile, si terrà dunque nel periodo che va dal 28 maggio all'8 giugno.

"Sarà l’occasione per sperimentare un nuovo periodo dell’anno, quella stagione che precede l’estate e dove le attività avranno anche uno sbocco ‘all’aperto’ visto le temperature miti e gli scenari che offrono le città del festival" ha spiegato Nicola Borrelli, presidente de LFFC. "Da una parte Lucca con le sue bellissime piazze, i monumenti storici e i giardini unici (come Palazzo Pfanner) e dall’altra Viareggio con il mare e una delle ‘passeggiate’ più eleganti e famose d’Italia".

Il Lucca Film Festival, lo ricordiamo, si svolgerà nei cinema Astra e Centrale di Lucca, al Palazzo Ducale e a Viareggio in luoghi da definire. Gli eventi saranno divisi tra i Concorsi - la cui selezione sarà resa nota il 21 aprile - le Anteprima fuori concorso, la sezione Arte e un'installazione dedicata a Studio Azzurro. Da quest'anno si aggiunge anche la sezione Educational, dedicata alle scuole, e il programma Europe Cinema a Viareggio.

