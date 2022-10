Lucca Comics: nel padiglione Disney si possono visitare i mondi di Avatar e Black Panther

In occasione dell’edizione 2022 di Lucca Comics & Games, i fan possono vivere un’esperienza unica all’interno del padiglione The Walt Disney Company Italia in Piazza San Michele, dove si potranno visitare Pandora e Wakanda, i mondi di Avatar e Black Panther.

In occasione dell’uscita del film Marvel Studios Black Panther Wakanda Forever, nelle sale italiane dal 9 novembre, Ivano Facchetti, artista contemporaneo ed esponente della corrente artistica SUPERPOP, ha realizzato cinque opere originali dedicate alla Maschera di Black Panther, il Super Eroe re di Wakanda: le opere sono state presentate in esclusiva in una Pop Art Gallery temporanea a Lucca Comics & Games il 28 ottobre all’esterno del Padiglione The Walt Disney Company Italia in Piazza San Michele a Lucca. Le Maschere di Wakanda, che saranno visibili a Lucca Comics & Games 2022 fino alla fine del festival, nascono dalla creatività dell'artista, ma anche dal suo rispetto verso il personaggio e la cultura wakandiana. Inoltre, sempre nel padiglione, si potranno ammirare, tre costruzioni 3D di LEGO in scala 1:1 ispirate al mondo di Black Panther: Wakanda Forever: il trono, la lancia e l’inconfondibile maschera realizzati da Riccardo Zangelmi, unico LEGO Certified Professional Italiano (l’imponente trono, per il quale sono state impiegate ben 120 ore di lavoro, conta la bellezza di 35.000 mattoncini, arrivando all’incredibile peso di 95 kg!).

Spostandoci dall'Africa a Pandora, poi, all’interno del padiglione Disney non poteva mancare un’installazione interattiva e immersiva a 360° dedicata allo straordinario mondo di Avatar: La Via dell’Acqua: un cubo led total immersive che accoglie l’utente all’interno regalando un’esperienza coinvolgente ed emozionante, con audio, video e luci coordinati per produrre uno show unico, ricreando due ambienti ispirati alla foresta bioluminescente di Pandora e al mondo sottomarino protagonista di Avatar: La Via dell’Acqua. È stata realizzata una straordinaria ricostruzione grafica, animazione e modellazione in 3D delle ambientazioni del film, con pareti led sulle 4 facciate, pavimento e soffitto, con una pixel density superiore ai 15 milioni di pixel mappate a 360 gradi con la tecnica del 6.1 camera rendering. L’esperienza è resa ancora più coinvolgente da un sistema di interattività sviluppato ad hoc, grazie al quale i movimenti delle persone che visiteranno l'installazione saranno mappati in tempo reale tramite l’utilizzo della tecnologia laser scan che li renderà partecipi e liberi di modellare le ambientazioni e di interagire con esse. Potete vedere i video di presentazione del padiglione Disney in calce all'articolo.

