Lucasfilm smentisce le voci su un finale alternativo per Star Wars: The Rise of Skywalker

In questi giorni alcuni membri del cast di Star Wars: The Rise of Skywalker hanno discusso l'esistenza di un finale alternativo per il film di JJ Abrams, finale alternativo che esisterebbe in una scena girata e mai utilizzata.

Ora però Pablo Hidalgo, un membro dello staff della Lucasfilm Story Group, ha affermato chiaramente che quando è iniziata la produzione di The Rise of Skywalker, c'è stato sempre e solo un finale in mente per la storia, avvertendo coloro che hanno creduto alle recenti voci contrastanti di diffidare delle notizie errate.

"Un miliardo di anni fa, quando Star Wars: The Force Awakens stava per iniziare, ho lanciato l'idea di un Episodio IX che terminava con Ben Solo che rimaneva a vivere sull'isola al posto di Luke", ha condiviso Hidalgo su Twitter. "Ma nessuno mi hai preso davvero in considerazione, e quello che abbiamo visto nell'ultimo film è stato deciso prima dell'inizio della produzione. Quindi diffidate da eventuali storie sui finali alternativi."

Vi ricordiamo che il prossimo film della saga di Star Wars arriverà nei cinema di tutto il mondo a dicembre 2022. Non ci sono ancora notizie ufficiali in merito alla storia del film, né su chi lo dirigerà, ma ma quel che è certo è che sarà completamente slegato dagli eventi della saga degli Skywalker.