Lucasfilm non era soddisfatta dello script di Colin Trevorrow per Star Wars - Episodio IX

Attualmente la Lucasfilm è impegnatissima con la lavorazione di Star Wars - Episodio IX. Il nuovo film della saga principale, in arrivo nel 2019, sarà diretto da J.J.Abrams, che ne curerà anche la sceneggiatura insieme a Chris Terrio.

Ma prima del rientro di Abrams nel progetto, il nono episodio del franchise era stato affidato a Colin Trevorrow (Jurassic World). Secondo i report trapelati in rete fino ad oggi, Trevorrow era stato descritto come "una persona difficile con cui lavorare" e veniva additato il suo ultimo film, Il Libro di Harry, che è stato un flop pesante di critica e pubblico, come una delle cause che hanno portato al suo allontanamento dalla pellicola.

Ora il The Wall Street Journal getta nuova luce in questo retroscena e spiega che, semplicemente, la Lucasfilm non è rimasta soddisfatta della sua sceneggiatura e della sua direzione. In particolare, la presidente dello studio, Kathleen Kennedy, non è rimasta piacevolmente colpita dallo script di Trevorrow. Lo stesso, sempre secondo il sito, sarebbe rimasto frustrato dallo storia concepita per questo nono episodio; sebbene Trevorrow abbia chiesto alla Kennedy di poter riscrivere il copione, la Lucasfilm ha deciso di lasciarlo andare e rimpiazzarlo con Abrams.

Non è la prima volta che accadono queste cose in Lucasfilm. Ricordiamo che i due Phil Lord & Chris Miller sono stati licenziati dal set di Solo: A Star Wars Story e rimpiazzati in corsa da Ron Howard e che lo studio è dovuto correre ai ripari dopo aver descritto il terzo atto di Rogue One: A Star Wars Story "un casino".