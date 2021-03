Lucasfilm: Disney pronta a sostituire Kathleen Kennedy al vertice?

Nelle ultime ore aveva iniziato a diffondersi la voce che alla Lucasfilm sarebbe presto stata sostituita al vertice della direzione la figura di Kathleen Kennedy, soprattutto alla luce del malcontento generato dall'ultima trilogia sequel di Star Wars e al fallimento dello spin-off su Solo: A Star Wars Story. In merito è intervenuto il CEO Disney.

Sulla questione è infatti intervenuto il nuovo Presidente della Disney, Bob Chapek, il quale ha assicurato tutti gli investitori che Kennedy rimane salda nella sua posizione di direttrice della Lucasfilm. Le voci infatti indicavano un cambio nella direzione della Lucasfilm con i nomi di Dave Filoni e Jon Favreau tra quelli indicati per il rimpiazzo. Questi ultimi nomi sono derivanti dal successo clamoroso ottenuto dalla serie The Mandalorian su Disney+.

"Siamo assolutamente felici di poter avere tra le nostre forze un talento come quello di Kathy Kennedy per dirigere la Lucasfilm... Il nostro piano è quello di avere Kathleen Kennedy alla guida della Lucasfilm ancora per parecchi anni". Queste le parole di Bob Chapek, CEO Disney.

Kathleen Kennedy è stata scelta da George Lucas in persona per succedergli alla guida della compagnia dopo la vendita alla Disney e ha avuto il grande merito di riportare il franchise di Star Wars agli antichi fasti con l'incredibile successo di Il Risveglio della Forza e immediatamente dopo di Rogue One: A Star Wars Story; i primi intoppi sono arrivati con Gli Ultimi Jedi e poi con lo spin-off dedicato a Solo, mentre L'Ascesa di Skywalker non ha convinto i fan della saga per le sue scelte. Il successo comunque è ripreso grazie a The Mandalorian su Disney+ e i progetti legati a Star Wars sono molti e arriveranno presto sia in streaming che al cinema.