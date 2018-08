Lucasfilm: avremmo rivisto Tatooine in uno spin-off (per ora accantonato) di Star Wars

Lo scenografo di molti film della Lucasfilm, Neil Lamont ha confermato l'indiscrezione che gira da diverso tempo: gli spin-off di Star Wars sarebbero tutti fermi dopo la deludente performance di Solo: A Star Wars Story, uscito lo scorso maggio nei cinema di tutto il mondo.

Infatti, opo la performance non proprio esaltante di Solo: A Star Wars Story, la Disney avrebbe messo un freno alla produzione di tutti i futuri spin-off dedicati all'universo cinematografico di Star Wars, così da potersi concentrare esclusivamente su Episodio IX, la nuova trilogia di Rian Johnson e la serie televisiva live-action di Jon Favreau.

Ciò significa che film attesissimi come lo stand-alone su Boba Fett, quello su Obi-Wan Kenobi e un eventuale Solo 2 dovranno aspettare ancora a lungo per vedere il buio di una sala cinematografica, se mai lo vedranno.

Neil Lamont, scenografo di molti di questi film, ha confermato che in uno degli spin-off attualmente accantonati dalla Lucasfilm, ad esempio, avremmo rivisto il pianeta di Tatooine. Non è chiaro in quale dei film in fase di sviluppo (forse quello su Mos Eisley?). Queste le sue dichiarazioni in merito: "Stavamo appena iniziando il nostro lavoro su un altro spinoff di Star Wars e sì, sarebbe stato ambientato sul pianeta Tatooine. Per il momento possiamo solo speriamo che la produzione venga riattivata, prima o poi."

In attesa di ulteriori aggiornamenti o annunci ufficiali, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.