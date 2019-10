Lucasfilm ancora in alto mare per il dopo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker?

Secondo quanto affermerebbe un reportage condotto da Variety, la Lucasfilm sarebbe ancora incerta sul futuro di Star Wars al cinema una volta che uscirà in sala l'atteso capitolo conclusivo della saga principale: L'Ascesa di Skywalker.

L'uscita di scena di D.B. Weiss e David Benioff è stato solo l'ultimo tassello di questa incertezza generale, una situazione in cui la Lucasfilm non si era mai trovata finora da quando è stata acquisita dalla Disney. Secondo il report succitato entrambe le compagnie sarebbero indecise sul da farsi. "L'uscita dei due [D.B. Weiss e David Benioff] ha sicuramente ricacciato lo studio dritto in sala progettazione con il futuro della serie molto incerto da quando la Disney comprò Lucasfilm per 4 miliardi di dollari nel 2012".

Tutti i mali tuttavia potrebbero non esser giunti per nuocere e il caso di D.B. Weiss e David Benioff - usciti di scena prima ancora di mettere piede su un set - non è senza precedenti: vi ricordate le estromissioni di Colin Trevorrow e Josh Trank, rispettivamente da Star Wars: Episodio IX e lo spin-off dedicato a Boba Fett? Comunque, per quanto riguarda il caso specifico dei due sceneggiatori di Game of Thrones, pare che la loro "cacciata" sia avvenuta anche a causa del loro accordo milionario con Netflix, segno che le loro idee circa la nuova trilogia di Star Wars erano cambiate e che fossero alla ricerca di altre opportunità prontamente colte.

Sappiamo per certo che Rian Johnson è ancora al lavoro sulla sua nuova trilogia di Star Wars, ma il regista non sa ancora quando e come la Lucasfilm intenderà procedere. Il 18 dicembre prossimo arriverà nelle sale Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, co-scritto e diretto da J.J. Abrams, che mettere la parola fine alla saga quarantennale degli Skywalker. Il 12 novembre, in contemporanea con il lancio di Disney+, approderà sulla piattaforma il primo episodio dell'attesa The Mandalorian, la prima serie live-action di Star Wars, con Pedro Pascal protagonista.