Lucas Till al posto di Ezra Miller con il costume di Flash in un'immagine sui social

Con il futuro di Ezra Miller nel ruolo di Flash ancora piuttosto incerto, la star di X-Men Lucas Till, è uno dei seri candidati alla successione nel ruolo. Un'ipotesi che sembra possa piacere anche al popolo del web, visto che su Instagram è comparsa un'immagine che ritrae Till con il costume rosso del velocista scarlatto.

Ezra Miller è stato scelto per interpretare Barry Allen/Flash nel 2014, comparendo brevemente in Suicide Squad e Batman v Superman: Dawn of Justice, oltre a recitare poi in Justice League.

Per il personaggio si è parlato anche di un film stand alone, ma il progetto ha attraversato diversi problemi.

John Francis Daley e Jonathan Goldstein, autori di Spider-Man: Homecoming, sono entrati a far parte del progetto su Flash in qualità di registi. Tuttavia si vocifera che Ezra Miller possa abbandonare il ruolo per divergenze creative.



Miller sta infatti scrivendo la sua versione cinematografica del personaggio insieme al famoso autore di fumetti Grant Morrison.

Il contratto con la DC di Miller è scaduto il mese scorso e i fan stanno pensando realmente a chi potrebbe prendere il suo posto. Lucas Till è un nome molto diffuso tra i fan; si tratta di un nome non del tutto estraneo al mondo dei fumetti, avendo interpretato Havok in tre film degli X-Men.

Ora nell'immagine diffusa su Instagram da Dalton Barrett si vede un'ipotetica versione di Flash con Lucas Till ad indossarne i panni.

Sono tante le voci su nuovi film stand alone della DC, con le dichiarazioni di diversi possibili protagonisti come James McAvoy con l'Enigmista.

A febbraio ci sono state diverse voci anche sul futuro Clark Kent; Michael B. Jordan come Superman era un rumor che circolava e lo stesso attore aveva commentato una possibilità di questo tipo.