Luca, le visualizzazioni su Disney+ hanno quasi raggiunto quelle di Soul

Stando agli ultimi dati forniti da Nielsen relativi alle classifiche di visualizzazione dei film in streaming dell'ultimo mese, il bel Luca di Enrica Casarosa si è ritrovato sul podio come il titolo più visto delle ultime settimane, arrivando quasi ad eguagliare i numeri precedenti registrati dal Soul di Pete Docter.

Le valutazioni di Nielsen tengono conto dei minuti in cui un film o uno show vengono trasmessi in streaming tramite uno schermo TV, per determinare così l'ammontare di visualizzazioni dei contenuti disponibili su Disney+, Netflix, Amazon Prime Video e via discorrendo. Uscito nell'ottobre 2020, Soul è divenuto il primo lungometraggio streaming a scalare fino alla vetta la classifica settimanale Nielsen, un risultato impressionante per Disney perché il film è stato trasmesso in streaming per 1,67 miliardi di minuti.



Ora sembra che Luca abbia quasi eguagliato questo incredibile risultato durante la prima settimana d'uscita. Stando infatti all'Hollywood Reporter, dal 14 al 20 giugno, Luca è stato visto in streaming per 1,57 miliardi di minuti, che con una durata complessiva di 95 minuti si traduce in 16,6 milioni di esecuzioni complete del film, restando appena al di sotto del record di Soul per appena 100 mila visualizzazioni.



