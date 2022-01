Luca vince la guerra di streaming: è il film più visto del 2021, Disney Plus batte tutti!

Nonostante i malcontenti per la distribuzione di Turning Red, il nuovo film Pixar che esordirà direttamente su Disney Plus in esclusiva, lo studio cinematografico a quanto pare deve proprio allo streaming il successo di Luca, esordio nel lungo del nostrano Enrico Casarosa.

Secondo i nuovi dati appena forniti da Nielsen, infatti, Luca è stato il film più visto nel 2021 in streaming, raggiungendo l'incredibile cifra di 10,6 miliardi di minuti di visualizzazioni: il film Pixar, atteso per la sezione animazione degli Oscar 2022, non ha avuto una distribuzione canonica nelle sale la scorsa estate, ed è stato invece distribuito in via esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney+: una mossa che ne ha evidentemente sancito il successo.

Non a caso Disney+ ha occupato i primi quattro posti della classifica dei film Nielsen, con Raya and the Last Dragon e due pilastri dell'offerta disneyiana come Oceania e Frozen II. Netflix, nonostante abbia speso tantissimo in film originali al punto che il nuovo slogan promette una nuova uscita importante ogni settimana, è rientrata solo in tre slot nella top 15 (il primo tra questi è Red Notice, ultimo nella top5). Molto meglio di Amazon Prime Video, comunque: lo sci-fi The Tomorrow War è l'unico titolo presente nella classifica.

Qui sotto la top 15: