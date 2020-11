Luca, primo sguardo al mostro marino del film Pixar ambientato in Italia

Da oggi sono disponibili su Disney+ tutti gli episodi di Pixar - Dietro le quinte, interessante docuserie che porta gli spettatori dentro il mondo della celebre casa di animazione. Grazie alla parte incentrata sulla talentuosa artista e animatrice Deanna Marsigliese, possiamo dare un primo sguardo all'atteso Luca di Enrico Casarosa.

In particolare, le immagini che potete visionare in calce all'articolo (via Collider) mostrano alcuni concept del mostro marino che farà la conoscenza del protagonista durante un'estate trascorsa nella cornice della Riviera Ligure. Sappiamo infatti che la pellicola avrà un'impostazione coming of age incentrata su una grande amicizia tra il personaggio principale e questa creatura, la quale vive in un modo sottomarino magico e spettacolare.

Purtroppo le novità sul progetto si limitano a queste immagini, ma probabilmente non ci sarà da attendere ancora molto tempo per uno sguardo più approfondito. Vi ricordiamo infatti che Disney ha già fissato l'uscita di Luca al 18 giugno 2021, dunque a meno di posticipi possiamo aspettarci l'arrivo di un teaser già nei primi mesi del 2020.

Nel frattempo si avvicina l'uscita di Soul, nuovo film originale diretto da Pete Docter che farà il suo debutto direttamente sulla piattaforma streaming della House of Mouse il prossimo 25 dicembre. Per altri approfondimenti, qui potete trovare la nostra recensione di Soul.