Luca, scoprite la nuova immagine del film Pixar sull'inserto di la Repubblica

Entro fine anno Pixar sbarcherà in Liguria con Luca, il nuovo film d'animazione diretto da Enrico Casarosa, che permetterà agli animatori di creare per l'Italia quello che Ratatouille ha fatto per Parigi. Oggi lo studio ha diffuso una nuova immagine promozionale del film con le immagini dei protagonisti per l'inserto Il Venerdì di Repubblica.

Secondo Enrico Casarosa, Luca mescolerà alcuni elementi della sua infanzia a Genova, caratterizzata da La sirenetta e i film di Hayao Miyazaki. Luca racconta la storia di un ragazzo e del suo amico che fuori dall'acqua appaiono al mondo come normalissimi esseri umani ma che in realtà sono delle creature marine misteriose. Le loro vite iniziano a cambiare quando fanno amicizia con una ragazza terrestre.



"Questa è una storia profondamente personale per me, non solo perché è ambientata nella Riviera italiana dove sono cresciuto, ma perché al centro di questo film c'è una celebrazione dell'amicizia. Le amicizie d'infanzia spesso definiscono il corso di chi vogliamo diventare, e sono quei legami che sono al centro della storia di Luca. Quindi, oltre alla bellezza e al fascino del mare italiano, il nostro film presenterà un'indimenticabile avventura estiva che cambierà radicalmente Luca" aveva raccontato lo scorso anno il regista.

Nelle prossime settimane potrebbe essere distribuito il trailer di Luca ma nel frattempo godetevi la cover di Il Venerdì di Repubblica.

Nell'immagine precedente di Luca si vedeva una focacceria. Per saperne di più scoprite il nostro approfondimento su Luca.