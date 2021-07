Luca, scoprite le ambientazioni italiane che hanno ispirato il film Pixar

Il nuovo film targato Pixar, Luca, affonda le proprie radici nella cultura e nei paesaggi italiani, e in particolare quelli della Liguria. Vediamo allora quali sono le ispirazioni per la pellicola.

"Il mondo è vostro! Scorrete le immagini per vedere come i nostri registi hanno tratto ispirazione da queste ambientazioni della Riviera italiana per il design di Portorosso" leggiamo nel post Instagram dell'account ufficiale Pixar, il quale ci mostra i suggestivi paesaggi che hanno fatto da base per l'architettura della immaginaria città di Portorosso, l'ambientazione principale di Luca.

Protagoniste indirette di Luca sono dunque le famose Cinque Terre Liguri (Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore), che come spiega anche la production designer del film Daniela Strijleva "Le loro spiagge hanno questi sassolini così piccoli. Non sono sabbiose. I colori dell'acqua si alternano tra queste bellissime tonalità di verde e dei blu così profondi, come se fossero degli smeraldi. La palette è molto calda, ed è composta da una manciata di colori dal giallo al salmone al rosso terracotta".

Tutti elementi che possiamo riscontrare anche nella vivace pellicola estiva attualmente disponibile su Disney+, la cui sinossi recita "Ambientato in una splendida città di mare della riviera italiana, l'originale film d'animazione racconta la storia di un giovane ragazzo che vive un'esperienza di crescita personale durante un'indimenticabile estate contornata da gelati, pasta e infinite corse in scooter. Luca condivide queste avventure con il suo nuovo migliore amico, ma tutto il divertimento è minacciato da un profondo segreto: lui in realtà è un mostro marino di un altro mondo situato appena sotto la superficie dell'acqua".

E voi, lo avete già visto? Fateci sapere che ne avete pensato. A questo link, invece, trovate la nostra recensione di Luca.