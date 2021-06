Luca ha una scena post-credit? Scoprite il nuovo film Pixar!

Dopo mesi d'attesa, finalmente il bellissimo Luca di Enrico Casarosa è uscito in streaming su Disney+ per la gioia dei milioni di appassionati d'animazione, grandi o piccoli che siano, e in contesto vogliamo oggi parlare della scena post-credit del film ambientato in Italia, sulla Costiera Ligure, davvero divertentissima.

Uno dei principali motivi che spingono Luca a fuggire in superficie e rintanarsi a Portorosso con il suo amico Alberto è a causa dei genitori, specie della madre, che preoccupata di questa nuova voglia di scoperta e avventura fuori dall'acqua del figlio decide di spedirlo negli abissi insieme "allo strano a traslucido" zio Ugo, un luccio il cui unico cruccio e stare fermo ad aspettare che pezzetti di carcasse di balena gli entrino in bocca.



Ovviamente Luca riesce a fuggire da questo breve ma comunque non piacevole destino, ma a non riuscire a sottrarsi allo stesso è il povero Giuseppe, il pesciolino più spavaldo e curioso del "pascolo marino" di Luca. Nella scena post-credit vediamo infatti Ugo negli abissi discutere proprio con Giuseppe della sua nuova vita al buio più totale a nutrirsi di cadaveri di balena, con il pesciolino che davvero poco convinto tenta una veloce fuga muovendo la sua pinna per uscire presto dallo schermo.



Una sequenza breve, molto ironica e davvero carina.