Luca, su Rotten Tomatoes il nuovo film Pixar conquista la critica: ecco il suo punteggio

Manca pochissimo al debutto di Luca, il nuovo film Pixar che nella sua versione italiana avrà Fabio Fazio e Luciana Littizzetto tra i doppiatori. Il film sarà in streaming su Disney+ dal 18 giugno e le prime reazioni della critica sembrano molto positive, a giudicare anche dal punteggio ottenuto su Rotten Tomatoes.

Sull'aggregatore di recensioni Luca ha ottenuto un soddisfacente 91%, che gli consente di ottenere l'ambito titolo di "fresh". Per il momento 88 critici cinematografici hanno espresso il loro giudizio sul film, mentre le recensioni del pubblico, alla vigilia dell'uscita, non sono ancora disponibili.

Gli ingredienti per un film accattivante, del resto, ci sono tutti, e non è certo insolito trattandosi di un prodotto targato Pixar: una storia di formazione e di amicizia, ambientata tra le stradine e il mare azzurro della Riviera ligure. Luca racconta un'estate italiana, e il protagonista del titolo è una creatura marina, proveniente da un mondo sottomarino, che si avventura sulla terraferma per conoscere meglio il mondo umano.

Il regista di Luca è Enrico Casarosa, da anni trapiantato in America ma che in Liguria è cresciuto, e per raccontare questa storia, come ha più volte raccontato, si è affidato anche ai suoi ricordi d'infanzia. Da domani avremo modo di scoprire se anche il pubblico apprezzerà il film Pixar come sembra aver fatto la critica.