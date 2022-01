Luca, il regista ha rivelato che il finale sarebbe dovuto essere completamente diverso

Enrico Casarosa, primo regista italiano a dirigere un lungometraggio Pixar, è tornato a parlare della sua creazione in una recente intervista, dopo aver risposto alle domande riguardo l'ipotesi dell'omosessualità dei protagonisti di Luca.

In questo caso, il regista ha fornito qualche retroscena riguardo la genesi e la realizzazione del film, raccontando di quanto sia cambiato in corso d'opera. Infatti, ha rivelato di come si fosse inizialmente ispirato al rapporto con la figlia e alla sua condizione di italo-americana, volendo narrare una storia incentrata sul ritorno in Italia, sul tema dell'immigrazione e del legame con le proprie radici. Tuttavia, la storia è andata in una direzione diversa, concentrandosi non più su una relazione padre-figlia, ma su un rapporto di amicizia. Comunque, anche in questo caso, Casarosa ha usato come fonte d'ispirazione un trascorso personale, come spiega nella seguente affermazione: "Divenne - riferendosi a Luca - tutta un'altra storia personale, non più riguardo me e mia figlia, ma riguardo me e il mio miglior amico". Inoltre, è stato in quel momento che sono stati aggiunti anche i mostri marini alla storia.

Casarosa ha anche accennato al finale di Luca e a quanto sia diverso da quello originale, perciò teniamo ad avvisare i lettori che seguiranno degli spoiler. Infatti, il regista ha svelato che inizialmente Luca non sarebbe dovuto finire con una gara in bicicletta, bensì con un gigantesco Kraken che distruggeva la maggior parte di Portorosso. Però, riflettendo sui punti di forza del racconto, si sono resi conto che ciò che importava maggiormente era la relazione tra i protagonisti. Così, hanno deciso di rendere il film meno spettacolare, ma più intimo.

Voi cosa ne pensate? Avete apprezzato la storia intima e delicata di Luca o avreste preferito una svolta più spettacolare? Vi invitiamo a farci sapere la vostra sul film. A tal proposito, vi consigliamo anche di dare una letta alla nostra recensione di Luca e vi ricordiamo, nel caso non l'abbiate ancora visto, che il film è disponibile su Disney+.