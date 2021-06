Luca, il regista svela: 'C'è un easter-egg su Toy Story, ecco dove'

Non è una novità che in un film Disney/Pixar vengano inseriti, più o meno in bella vista, riferimenti ai film passati e futuri delle due celebri case di produzioni: la tradizione va avanti praticamente da sempre e non ha risparmiato neanche Luca, il nuovo film sbarcato proprio in queste ore su Disney+.

Mentre le prime reazioni dei fan parlano di un Luca accolto dall'entusiasmo generale, infatti, il regista Enrico Casanova ci ha svelato un interessante indizio su uno degli easter-egg presenti nel film: stiamo parlando, nella fattispecie, di quello dedicato a Toy Story.

"C'è un camioncino di Pizza Planet davvero ben nascosto... Vi do un indizio, è da qualche parte nel terzo atto del film" sono state le parole di Casanova, che non ha voluto quindi aggiungere ulteriori dettagli per non togliere ai fan il gusto della caccia al tesoro. Il regista ha poi svelato anche la presenza di un easter-egg sul prossimo Turning Red: "Ce n'è anche uno su Turning Red, ma è nascosto davvero molto bene e non voglio spoilerare nulla ai fan. Potremmo rivelarlo un po' più in là".

E voi, avete già visto il nuovo film Pixar? Avevate fatto caso alla presenza del camioncino di Pizza Planet? Fatecelo sapere nei commenti! Ecco, intanto, com'è stato accolto Luca su Rotten Tomatoes.