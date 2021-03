Luca, il regista nega i riferimenti a Chiamami col tuo nome:'Ma nutro massimo rispetto'

Enrico Casarosa è il regista di Luca, il primo film Pixar ambientato in Italia, di cui sono stati mostrati trailer e poster. L'uscita del film è prevista per il 18 giugno negli Stati Uniti e Casarosa su Twitter ha confermato che l'uscita italiana è fissata a settembre. Sul social network il regista ha precisato un altro dettaglio sul film.

In questi giorni si è parlato diffusamente di un possibile richiamo a Chiamami col tuo nome, il film di Luca Guadagnino che ha avuto grande successo anche negli Stati Uniti, grazie anche alla presenza di due star internazionali come Armie Hammer e Timothée Chalamet.



In realtà Casarosa ha negato questo raffronto:"Non lo è. Massimo rispetto per Guadagnino ma nessun collegamento" ha scritto su Twitter. Il regista ha confermato l'uscita a settembre di Luca.

In realtà altre critiche a Luca sono arrivate in questi giorni da Lino DiSalvo, capo e supervisore dell'animazione di progetti come Frozen e Rapunzel, che ha sottolineato come i doppiatori originali del film non siano italiani.

Il cast vocale è composto da Jacob Tremblay, Jack Dylan Grazer, Emma Berman, Maya Rudolph, Marco Barricelli e Jim Gaffigan.



Su Everyeye scoprite le prime immagini di Luca e il primo trailer del film Pixar di Enrico Casarosa. Luca è ambientato sulla riviera ligure e sarà un racconto di formazione che potrebbe conquistare il pubblico italiano, nel contesto nostrano per la prima volta raccontato da vicino dal colosso d'animazione americano.