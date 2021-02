Luca: ecco il poster ufficiale per il nuovo film Pixar, svelata la data del trailer!

A poche settimane dall'arrivo di Soul e Onward sul servizio di streaming on demand Disney+, la Pixar ha pubblicato sui social il primo poster ufficiale di Luca, il prossimo lungometraggio dell'iconico ed acclamato studio d'animazione.

L'opera, che il poster ci ricorda in uscita nell'estate 2021, si mostrerà più approfonditamente domani 25 febbraio, data scelta per la pubblicazione del primo trailer ufficiale: per il momento quindi non possiamo far altro che lasciarvi alla splendida locandina del film, che come al solito trovate in calce all'articolo.

"L'ultima avventura di Disney e Pixar arriverà quest'estate", si legge nel tweet dall'account Pixar. "Incontrerete Luca domani nel nuovissimo trailer".

Vi ricordiamo che, come facilmente intuibile dal titolo, Luca sarà ambientato in Italia e racconta la storia di un ragazzino e del suo migliore amico che, sebbene appaiano come normali umani quando sono sulla terraferma, in realtà appartengono ad una misteriosa civiltà marina che vive nelle acque della costa ligure. Le loro vite cambieranno di punto in bianco quando fanno amicizia con una ragazza umana, e secondo il regista Enrico Casarosa, Luca fonderà elementi della sua adolescenza passata a Genova a La Sirenetta e alle opere del leggendario regista Hayao Miyazaki.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad una foto in anteprima di Luca e all'immagine di una focacceria. La data di uscita, lo ricordiamo, è fissata per il prossimo 18 giugno.