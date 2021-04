Luca, il nuovo trailer Pixar: c'è Edoardo Bennato con Il Gatto e la Volpe!

Aperto dalla voce inconfondibile di Edoardo Bennato che intona "Il gatto e la volpe", il nuovo trailer di Luca della Pixar è stato pubblicato a sorpresa qualche minuto fa.

Ambientato in un città di mare della Riviera Ligure, Luca racconta la storia di un giovane ragazzo che vive un'esperienza di crescita personale durante un'estate indimenticabile. Il protagonista passa il tempo divertendosi con il suo nuovo migliore amico, ma entrambi nascondono un profondo segreto: sono in realtà dei mostri marini provenienti da un mondo situato appena sotto la superficie dell'acqua.

Il film è stato diretto dall'italianissimo Enrico Casarosa, già collaboratore della Pixar e candidato all'Oscar con il cortometraggio animato 'La luna' (disponibile su Disney+). Nel cast vocale originale ddi Luca troviamo Jacob Tremblay, Jack Dylan Grazer, Emma Berman, Maya Rudolph, Marco Barricelli e Jim Gaffigan.

Come sempre potete godervi il filmato promozionale all'interno dell'articolo: nel frattempo, come specifica anche il video, vi ricordiamo che Luca, il prossimo film della Pixar dopo Onward e Soul, arriverà in estate su Disney+ incluso nell'abbonamento e senza accesso VIP. La data di uscita prevista è stata fissata al 18 luglio prossimo. Quali sono le vostre aspettative? Come al solito, fatecelo sapere lasciando un messaggio nella sezione dei commenti che trovate qui sotto.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ai piani futuri della Pixar, a lavoro su tre nuovi film di prossima pubblicazione.