Luca, a Monterosso le statue subacquee ispirate ai protagonisti del film Pixar: il video

Per celebrare l'uscita di Luca su Disney+, sono state realizzate da un team di artigiani e ingegneri italiani due statue subacquee temporanee ispirate ai protagonisti del film Pixar, Luca e Alberto.

Installate a una profondità di 5 metri a largo di Monterosso, la località delle Cinque Terre che ha ispirato il nome del borgo immaginario in cui è ambientata la pellicola, Porto Rosso (che è anche un evidente omaggio al Porco Rosso di Hayao Miyazaki), le sculture sono state realizzate con la stessa tecnologia utilizzata per barche e tavole da Surf, con finiture color sabbia per rispettare l'habitat marino.

Diretto dal genovese Enrico Casarosa, primo italiano a dirigere un lungometraggio del celebre studio di animazione dopo aver esordito alla regia con lo splendido corto La Luna, il film segue le esperienze indimenticabili di Luca, una giovane creatura marina proveniente da un modo sottomarino che, insieme al suo nuovo migliore amico Alberto, inizia a scoprire il mondo al di fuori dell'acqua, in una località costiera della riviera ligure.

Nel frattempo, il regista ha svelato su Twitter che all'interno di Luca è presente un easter egg relativo a Turning Red, nuovo film Pixar in arrivo nelle sale a marzo 2022. Vi ricordiamo inoltre che lo studio sta lavorando ad un film su Buzz Lightyear con Chris Evans.