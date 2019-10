Luca Marinelli nei panni di Diabolik nelle nuove foto dal set del film dei Manetti Bros.

Diciamo anche che il set bolognese dell'attesissimo adattamento cinematografico di Diabolik diretto da Manetti Bros. (Ammore e Malavita, Song'e Napule) non è certamente tra i più blindati che si ricordano, riportando anzi alla mente la situazione su quello del Joker di Todd Phillips lo scorso anno.

A due giorni dall'inizio ufficiale delle riprese e dalla release della prima immagine, infatti, non smettono di arrivare foto dal set del film tratto dai fumetti di Angela e Luciana Giussani, prima mostrandoci una biondissima Miriam Leone nei panni della splendida Eva Kent in compagnia del Ginko interpretato invece da Valerio Mastandrea (con la sua tipica pettinatura corvina), e adesso rivelandoci la prima occhiata a Luca Marinelli nei panni di Diabolik, con tanto di maschera in sollevata sul volto e a bordo della sua mitica auto.



Non è ancora chiaro se la storia racconterà le origini del personaggio o partirà in media res, ma da quello che si vede nelle foto, la magnifica Bologna è stata trasformata nella fittizia Clerville, capitale dello stato immaginario pensato dalle Giussani per raccontare la storia del loro affascinante ladro.



Diabolik è atteso nelle sale italiane nel corso del 2020, a data da destinarsi, e vede nel cast anche Alessandro Roja, Claudia Gerini e Serena Rossi.