Luca Marinelli è il miglior attore italiano del momento?

Che Luca Marinelli sia uno dei talenti più luminosi della sua generazione non c'è ombra di dubbio: lo Zingaro di Lo Chiamavano Jeeg Robot è tra gli attori più richiesti ed apprezzati del panorama italiano. Si fa dunque un azzardo a definirlo come il migliore attualmente sulla piazza?

Cerchiamo di fare ordine: le interpretazioni memorabili di Marinelli sono ormai un bel po', e considerata la giovane età dell'attore (parliamo di un classe 1984) non c'è dubbio sul fatto che il numero sia destinato a crescere inesorabilmente.

Dall'esordio sul grande schermo con La Solitudine dei Numeri Primi (2010) alla soddisfazione dell'Oscar con La Grande Bellezza (2013), arrivando poi a prove da assoluto fuoriclasse come quelle offerte in Non Essere Cattivo (2015), Lo Chiamavano Jeeg Robot (2015) e l'ultimo Martin Eden (2019): Marinelli ha saputo scegliere benissimo i progetti a cui partecipare, valorizzando al meglio il proprio talento e risultando sempre di fondamentale importanza nella riuscita dell'opera.

Va detto, però, che la concorrenza non manca: nella stessa generazione di Marinelli troviamo infatti talenti sulla via della consacrazione come Alessandro Borghi (1986) o già affermati come Elio Germano (1980), mentre non vanno dimenticati, pur contando qualche primavera in più, nomi come Claudio Santamaria (1974) o Pierfrancesco Favino (1969), che proprio agli ultimi David ha soffiato la vittoria a Marinelli e Borghi con la sua strepitosa prova ne Il Traditore di Marco Bellocchio.

Insomma, il talento c'è e, fortunatamente per il cinema italiano, anche la concorrenza: pensate dunque che Marinelli sia effettivamente il miglior attore italiano del momento o preferite a lui uno degli altri nomi in ballo? Nel frattempo, vediamo in che modo l'attore caratterizzò Lo Zingaro di Lo Chiamavano Jeeg Robot.