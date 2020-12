Luca Marinelli, i film imperdibili da guardare in attesa di Diabolik

Che Luca Marinelli sia uno dei più grossi talenti del nostro cinema non lo scopriamo certo oggi: il Diabolik dei Manetti Bros. sarà un ulteriore passo avanti di una carriera in continua ascesa, ma per vedere il nostro nei panni del Re del Terrore dovremo pazientare ancora per un po' di tempo.

La filmografia di Marinelli, comunque, conta alcuni titoli che andrebbero assolutamente recuperati (o rivisti, perché no?) prima dell'esordio del film con Miriam Leone: di seguito abbiamo dunque provato ad indicarvi quelli secondo noi più significativi per la crescita dell'attore.

La Solitudine dei Numeri Primi, ad esempio, vale sicuramente un rewatch, non fosse altro che per la possibilità di vedere un Marinelli alle prime armi ma già padrone del suo talento in coppia con un'ottima Alba Rohrwacher; il 2015 è invece l'anno della doppietta che lancia definitivamente in orbita il nostro, ovvero quella composta da Non Essere Cattivo (in coppia con un altro golden boy, Alessandro Borghi) e dal già iconico Lo Chiamavano Jeeg Robot.

Fabrizio De André - Principe Libero non è invece un film perfetto, ma la performance di Marinelli nei panni di un personaggio complesso come il cantautore genovese merita assolutamente una possibilità; chiudiamo infine con Martin Eden, inserito persino dal New York Times nella top ten dei migliori film del 2020. Non solo Marinelli, comunque: vediamo anche quali film con Miriam Leone riguardare in attesa di Diabolik.